Аллегри: «Ничья сохраняет интригу в противостоянии перед ответным матчем»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью с «Севильей» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы хорошо играли с мячом до пропущенного гола, но когда продвигались с мячом ближе к воротам, все казалось слишком легко, и мы допустили слишком много ошибок. Нас поймали на контратаке, потому что мы не успевали возвращаться назад и оставляли дыры. Мы рисковали пропустить второй мяч в схожих обстоятельствах. Ребята сделали все, чтобы отыграться, и заслужили эту ничью, которая сохраняет интригу в противостоянии перед ответным матчем», — цитирует пресс-служба УЕФА Аллегри.

Ответная встреча пройдет 18 мая в Севилье. Начало — в 22:00 по московскому времени.