Аллегри: «Команда сделала, что должна была сделать»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Севильи» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Команда сделала, что должна была сделать. Судьбу противотсояния решили детали. Я должен поблагодарить ребят за все, что они сделали. Мне очень жаль их. В таких важных матчах, где все решают детали, от забитого до пропущенного гола может пройти всего мгновение. Но мы провели хороший матч. Команда должна получать опыт таких встреч, особенно ребята с небольшим опытом», — цитирует пресс-служба УЕФА Аллегри.

В финале Лиги Европы-2022/23 сыграют «Севилья» и «Рома». Матч состоится 31 мая 2023 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия).