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Сегодня, 03:47

Аморим объяснил, чего не хватало «Манчестер Юнайтед» в матче с «Викторией»

Евгений Козинов
Корреспондент
Рубен Аморим.
Фото AFP
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу над «Викторией» (2:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Мы прибавляли по ходу матча. В первом тайме мы контролировали игру, но без особых моментов. Нам не хватало скорости и подвижности, и мы не контролировали мяч. У «Виктории» тоже не было моментов», — цитирует пресс-служба УЕФА Аморима.

«Манчестер Юнайтед» с 12 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. «Виктория» идет на 17-й строчке — 9 очков.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим
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