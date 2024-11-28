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Сегодня, 22:43

«Порту» и «Андерлехт» не выявили победителя в матче Лиги Европы

Алина Савинова
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«Порту» и «Андерлехт» сыграли вничью в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе.

Голы хозяев забили Тристан Дегриф и Френсис Амузу. У гостей забитыми мячами отметились Галено (реализовал пенальти) и Фабиу Виейра.

После этой игры «Андерлехт» (11 очков) поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. «Порту» (5 баллов) вышел на 19-е место.

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур
28 нояб, 20:45. Lotto Park (Брюссель)
Андерлехт
2:2
Порту

В другом матче дня «Атлетик» со счетом 3:0 разгромил «Эльфсборг». Испанский клуб с 13 очками идет на второй позиции в Лиге Европы. Шведская команда (4) располагается на 27-й строчке.

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур
28 нояб, 20:45. San Mames (Бильбао)
Атлетик
3:0
Эльфсборг

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