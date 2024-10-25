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Сегодня, 01:38

Онана — о ничьей с «Фенербахче»: «Это разочарование и для меня, и для болельщиков, и для клуба»

Евгений Козинов
Корреспондент
Андре Онана.
Фото Reuters
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана прокомментировал ничью с «Фенербахче» (1:1) в матче 3-го тура основного турнира Лиги Европы.

«Это разочарование и для меня, и для болельщиков, и для клуба. Будучи игроками «Манчестер Юнайтед», мы обязаны стремиться к победе, которой и пытались сегодня добиться. Ну, хотя бы не проиграли. Мы недовольны, конечно же, но надо двигаться дальше.

Во втором тайме мы лучше держали все под контролем. Порой футбол состоит из случайностей. Нам пришлось проявить характер после гола соперника. Мы были сильнее него», — цитирует пресс-служба УЕФА Онана.

«Манчестер Юнайтед» с 3 очками занимает 21-е место в турнирной таблице. «Фенербахче» — на 14-й строчке (5 очков).

Арбитр Клеман Тюрпен (справа) удаляет главного тренера &laquo;Фенербахче&raquo; Жозе Моуринью (второй слева) в&nbsp;матче с &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (1:1) 24&nbsp;октября 2024 года. Чалов помог ПАОК спасти игру, Моуринью получил красную и оставил «МЮ» без победы, «Челси» вне конкуренции
Источник: Официальный сайт УЕФА
Андре Онана
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фенербахче

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