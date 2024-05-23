Андрих: «Аталанта» определенно заслужила победу больше, чем «Байер»

Полузащитник «Байера» Роберт Андрих прокомментировал поражение в финале Лиги Европы против «Аталанты» (0:3).

«Я бы предпочел, чтобы это была какая-нибудь неважная игра. Это чрезвычайно тяжело принять, но мы должны быть честными с самими собой. Это было заслужено, поэтому мы должны выйти с высоко поднятой головой и поздравить «Аталанту». Они определенно заслужили это больше, чем мы», — приводит слова Андриха RTL.

Итальянский клуб впервые в истории выиграл Лигу Европы. Команда Хаби Алонсо прервала рекордную серию из 51 матча без поражений.