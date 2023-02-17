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Лига Европы

Сегодня, 05:12

Андрич — о ничьей с «Монако»: «Эта игра была примером того, как соперник может наказать за ошибки»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Байера» Роберт Андрич прокомментировал поражение от «Монако» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Наша игра была хороша в течение длительного времени. У нас было много сил, и мы получали удовольствие от игры, но не использовали достаточно моментов. Также придется проанализировать, повезло ли «Монако» в решающие моменты, или просто мы плохо защищались. Этот результат определенно расстраивает и, на мой взгляд, эта игра должна была стать для нас заслуженной победой. Нам нужно извлечь урок. Эта игра была примером того, как соперник может наказать даже с небольшим количеством моментов. На этом уровне наказывают за такие мелочи. Похоже, что они забили три гола при двух ударах в створ», — цитирует пресс-служба УЕФА Алонсо.

Ответная игра между «Монако» и «Байером» пройдет 23 февраля на стадионе «Луи II». Начало — в 20.45 по московскому времени.

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