Постекоглу: «Тоттенхэм» создал много моментов и должен были убивать интригу в матче с «Ромой» раньше»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал ничью с «Ромой» (2:2) в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Концовка сильно огорчила нас. Это был захватывающий матч, с большим количеством голов. Мы создали много моментов и должны были убивать интригу раньше. При счете 2:1 оставался риск, что мы пропустим. Так и получилось. Соперник наказал нас», — цитирует пресс-служба УЕФА Постекоглу.

«Тоттенхэм» набрал 10 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. «Рома» идет на 21-й строчке — 6 очков.