Постекоглу: «Отыграться в матче с «Рейнджерс» было непросто, но мы хорошо справились»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал ничью с «Рейнджерс» (1:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Как мы и полагали, игра получилась сложной для нас. В первом тайме было много борьбы без очевидных голевых моментов. Когда они забили сразу после перерыва, то на поле стало горячо. Отыграться было непросто, но думаю, что мы хорошо справились и в оборонительной игре. Замены сделали свое дело. Мы забили гол, имели и другие моменты, а в концовке нас выручил Форстер. Это важное очко», — цитирует пресс-служба УЕФА Постекоглу.

«Рейнджерс» и «Тоттенхэм» занимают 8-е и 9-е места в турнирной таблице соответственно. У обеих команд по 11 очков.