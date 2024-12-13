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Постекоглу: «Отыграться в матче с «Рейнджерс» было непросто, но мы хорошо справились»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал ничью с «Рейнджерс» (1:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Как мы и полагали, игра получилась сложной для нас. В первом тайме было много борьбы без очевидных голевых моментов. Когда они забили сразу после перерыва, то на поле стало горячо. Отыграться было непросто, но думаю, что мы хорошо справились и в оборонительной игре. Замены сделали свое дело. Мы забили гол, имели и другие моменты, а в концовке нас выручил Форстер. Это важное очко», — цитирует пресс-служба УЕФА Постекоглу.

«Рейнджерс» и «Тоттенхэм» занимают 8-е и 9-е места в турнирной таблице соответственно. У обеих команд по 11 очков.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу
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