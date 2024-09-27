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Постекоглу: «Даже вдесятером хотелось прессинговать как можно выше»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал победу над «Карабахом» (3:0) в 1-м туре Лиги Европы.

«Красная карточка — это было не идеально. Начали мы слишком расхлябанно, но отреагировали на это хорошо. Нам даже вдесятером хотелось прессинговать как можно выше. Соланке у нас был просто великолепен: он очень неплохо держит мяч и всегда нацелен на ворота», — цитирует пресс-служба УЕФА Постекоглу.

Во втором туре 3 октября «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Ференцварошем», а «Карабах» дома встретится с «Мальме».

Жозе Моуринью. Типичная победа Моуринью, безумный матч во Франкфурте, «Тоттенхэм» вдесятером разгромил «Карабах»
Источник: Сайт УЕФА
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу

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