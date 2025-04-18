Постекоглу: «Матч с «Айнтрахтом» был важен для нашего сезона и для всего, чего мы пытаемся достичь в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал победу над «Айнтрахтом» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Я очень горжусь игроками, они здорово поработали. Мы здорово защищались, когда нам приходилось это делать. У нас были моменты впереди, и я думаю, что по сумме двух матчей мы заслужили выход в полуфинал. Ребята верят в то, что мы делаем, и я горжусь ими. Безусловно, это был важный матч для нас — для нашего сезона и для всего, чего мы пытаемся достичь», — цитирует пресс-служба УЕФА Постекоглу.

«Тоттенхэм» в полуфинале Лиги Европы сыграет с «Буде-Глимтом»: первый матч — 1 мая, а ответный — 8-го.