Постекоглу: «Тоттенхэм» проиграл «Галатасараю», потому что в первом тайме не сумел показать того, что хотел»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал поражение от «Галатасарая» в 4-м туре общего этапа Лиги Европы.

«У нас были хорошие моменты в первом тайме. Мы забили, но наши соперники показали хороший футбол. Обычно нам удается проявить себя во второй половине встреч. Сделали все, что могли, но остались с этим разочарованием.

Мы ожидали столь тяжелого матча, сошлись с такой командой, которую и ожидали увидеть. В ней есть опасные игроки. Мы проиграли, потому что в первом тайме не сумели показать того, что хотели. Не зря обе команды успешно выступают в Европе», — цитирует пресс-служба УЕФА Постекоглу.

После 4-х туров «Галатасарай» с 10 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» идет на 7-й строчке — 9 очков.