Постекоглу: «Тоттенхэм» мог забивать больше в ворота АЗ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал победу над «АЗ» в матче 3-го тура основной стадии Лиги Европы.

«Мы контролировали ход игры большую часть времени и могли забивать больше. Майки Муру комфортнее слева, как вы видели, и во втором тайме он был неудержим. Он воодушевляет тем, что успешно принимает любой вызов, который мы ему бросаем. Великолепный парень», — цитирует пресс-служба УЕФА Постекоглу.

«Тоттенхэм» с 9 очками занимает 2-е место в турнирной таблице Лиги Европы. «АЗ» — на 24-й строчке (3 очка).