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Постекоглу: «Тоттенхэм» мог забивать больше в ворота АЗ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ангелос Постекоглу.
Фото Reuters
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал победу над «АЗ» в матче 3-го тура основной стадии Лиги Европы.

«Мы контролировали ход игры большую часть времени и могли забивать больше. Майки Муру комфортнее слева, как вы видели, и во втором тайме он был неудержим. Он воодушевляет тем, что успешно принимает любой вызов, который мы ему бросаем. Великолепный парень», — цитирует пресс-служба УЕФА Постекоглу.

«Тоттенхэм» с 9 очками занимает 2-е место в турнирной таблице Лиги Европы. «АЗ» — на 24-й строчке (3 очка).

Арбитр Клеман Тюрпен (справа) удаляет главного тренера &laquo;Фенербахче&raquo; Жозе Моуринью (второй слева) в&nbsp;матче с &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (1:1) 24&nbsp;октября 2024 года. Чалов помог ПАОК спасти игру, Моуринью получил красную и оставил «МЮ» без победы, «Челси» вне конкуренции
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу

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