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Сегодня, 07:23

Постекоглу рассказал, как удалось «Тоттенхэму» обыграть «Эльсфборг»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал победу над «Эльфсборгом» (3:0) в матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Я очень доволен. Очевидно, что нашей целью сегодня была победа и попадание в восьмерку сильнейших, и мы знали, что нам придется положиться на молодых. Я думаю, они хорошо выступили, как и вся команда. Мы контролировали ход игры, нам просто нужно было набраться терпения, потому что «Эльфсборг» сидел очень глубоко в обороне, но мы сохранили самообладание и одержали уверенную победу», — цитирует пресс-служба УЕФА Постекоглу.

«Тоттенхэм» набрал 17 очков с 4-го места вышел в 1/8 финала Лиги Европы. «Эльфсборг» вылетел из турнира, так как стал 26-м в общем этапе.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
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