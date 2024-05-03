Анхелиньо: «Иногда все мячи попадают в цель, иногда нет. Такова игра»

Защитник «Ромы» Анхелиньо прокомментировал поражение от «Байера» (0:2) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы создали несколько моментов, но мяч не попал в ворота, вот и все. Затем мы допустили несколько ошибок. Теперь нам нужно подумать и зарядиться энергией для следующих игр. В заключительной части игры мы создавали явные моменты, но это футбол. Иногда все мячи попадают в цель, иногда нет. Такова игра», — цитирует пресс-служба УЕФА Анхелиньо.

Ответный матч пройдет в Леверкузене через неделю, 9 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.