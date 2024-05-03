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Сегодня, 06:57

Анхелиньо: «Иногда все мячи попадают в цель, иногда нет. Такова игра»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Ромы» Анхелиньо прокомментировал поражение от «Байера» (0:2) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы создали несколько моментов, но мяч не попал в ворота, вот и все. Затем мы допустили несколько ошибок. Теперь нам нужно подумать и зарядиться энергией для следующих игр. В заключительной части игры мы создавали явные моменты, но это футбол. Иногда все мячи попадают в цель, иногда нет. Такова игра», — цитирует пресс-служба УЕФА Анхелиньо.

Ответный матч пройдет в Леверкузене через неделю, 9 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.

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Источник: https://editorial.uefa.com//resources/028d-1acba495c868-69232aadab2b-1000/format/free1/as_roma_v_bayer_04_leverkusen_semi-final_first_leg_-_uefa_europa_league_2023_24.jpeg?imwidth=988
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