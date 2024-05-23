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Сегодня, 09:44

Антон Миранчук прокомментировал победу брата в финале Лиги Европы

Виктория Кравченко
Алексей Миранчук.
Фото Getty Images
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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в соцсетях поздравил брата Алексея с победой «Аталанты» в финале Лиги Европы. В финале бергамаски обыграли «Байер» со счетом 3:0.

Хавбек опубликовал фото Миранчука с трофеем.

«Гордость наша», — подписал снимок Антон.

Для 28-летнего россиянина это первый трофей в составе итальянского клуба. Сам футболист на поле не вышел.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провел 40 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 12 результативных передач.

Алексей Миранчук
Антон Миранчук
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
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Девушка Миранчука поздравила игрока «Аталанты» с победой в Лиге Европы