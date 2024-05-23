Антон Миранчук прокомментировал победу брата в финале Лиги Европы

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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в соцсетях поздравил брата Алексея с победой «Аталанты» в финале Лиги Европы. В финале бергамаски обыграли «Байер» со счетом 3:0.
Хавбек опубликовал фото Миранчука с трофеем.
«Гордость наша», — подписал снимок Антон.
Для 28-летнего россиянина это первый трофей в составе итальянского клуба. Сам футболист на поле не вышел.
Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провел 40 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 12 результативных передач.