Грей: «Первые 20 минут и последние 20 минут матча с «Ромой» были тяжелыми»

Полузащитник «Тоттенхэма» Арчи Грей прокомментировал ничью с «Ромой» (2:2) в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Трудный матч, первые 20 минут и последние 20 минут были тяжелыми, нам пришлось глубоко защищаться. В остальном же мы смотрелись неплохо, особенно в контратаках. Но концовка не получилась. Мы должны были сыграть внимательнее», — цитирует пресс-служба УЕФА Грея.

«Тоттенхэм» набрал 10 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. «Рома» идет на 21-й строчке — 6 очков.