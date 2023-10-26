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Лига Европы

26 октября, 21:39

«Арис» без Кокорина проиграл «Бетису»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото Reuters
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«Арис» уступил «Бетису» на своем поле в матче 3-го тура групповой стадии Лиги Европы — 0:1.

Единственный гол на 75-й минуте забил форвард гостей Айосе Перес.

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин пропустил матч из-за болезни.

Лига Европы. Группа C
26 окт, 19:45. Alphamega Stadium (Лимассол)
Арис Л
0:1
Бетис

В параллельной встрече пражская «Спарта» дома сыграла вничью с «Рейнджерс» — 0:0.

«Бетис» лидирует в группе C с 6 очками. «Спарта» идет на второй строчке с 4 очками, опережая идущий третьим «Рейнджерс» по дополнительным показателям. «Арис» занимает последнее, четвертое место с 3 очками.

Лига Европы. Группа C
26 окт, 19:45. epet ARENA (Прага)
Спарта П
0:0
Рейнджерс

Александр Кокорин
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Арис (Лимасол)
ФК Бетис
2
0
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