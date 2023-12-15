«Арис» проиграл «Спарте» и вылетел из еврокубков, Кокорина заменили на 85-й минуте

«Арис» на своем поле проиграл пражской «Спарте» в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы — 1:3.

Дублем за чешский клуб отметился Велько Бирманчевич, забивший на 11-й и 45-й минутах. Еще один мяч на 4-й минуте на свой счет записал экс-форвард московского «Локомотива» Ян Кухта.

Единственный мяч хозяев на 84-й минуте забил Лео Бенгтссон.

За «Арис» в стартовом составе вышел российский нападающий Александр Кокорин. Его заменили на 85-й минуте.

«Спарта» (10 очков) заняла второе место в группе C и вышла в плей-офф Лиги Европы. «Арис» (4) замкнул квартет и вылетел из еврокубков.