Видеотрансляция игры Лиги Европы «Арис» — «Спарта» начнется на «Матч Футбол 3» в 22.45

14 декабря кипрский «Арис» дома на стадионе «Альфамега» в Лимасоле примет пражскую «Спарту» в матче заключительного тура группового турнира Лиги Европы. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию матча Лиги Европы «Арис» — «Спарта» можно на канале «Матч Футбол 3». Начало — в 22.45 мск. Зрители телеканала «Матч Премьер» также смогут увидеть самые интересные моменты противостояния в онлайн-перекличке.

Ключевые события игры «Арис» — «Спарта» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Арис» с 4 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице группы C Лиги Европы. «Спартак» — третья с 7 очками.

В текущем сезоне российский форвард «Ариса» Александр Кокорин провел 13 матчей, забил 4 гола и сделал две результативные передачи.

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