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Сегодня, 20:00

«Арсенал» — «Буде-Глимт»: прямая трансляция матча Лиги Европы

Прямая видеотрансляция матча Лиги Европы «Арсенал» — «Буде-Глимт» начнется в 21.45
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Никита Хайкин.
Фото Global Look Press

6 октября в Лондоне (Англия) «Арсенал» примет на своем поле «Буде-Глимт» в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс», начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Буде-Глимт». Видеотрансляция будет доступна на канале matchtv.ru. Начало — в 21.45 мск.

«Арсенал» занимает второе место в группе А с 3 очками. «Буде-Глимт», за который играет российский вратарь Никита Хайкин, располагается на первой строчке с 4 баллами.

Расписание и результаты матчей Лиги Европы 6 октября можно посмотреть здесь.

Лига Европы. Группа A
06 окт, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Буде-Глимт
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Буде-Глимт
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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