6 октября в Лондоне (Англия) «Арсенал» примет на своем поле «Буде-Глимт» в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс», начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Буде-Глимт». Видеотрансляция будет доступна на канале matchtv.ru. Начало — в 21.45 мск.

«Арсенал» занимает второе место в группе А с 3 очками. «Буде-Глимт», за который играет российский вратарь Никита Хайкин, располагается на первой строчке с 4 баллами.

Расписание и результаты матчей Лиги Европы 6 октября можно посмотреть здесь.