Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 00:56

«Арсенал» с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы, ПСВ — со второго

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Новости

«Арсенал» обыграл «Цюрих» в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы. Защитник Киран Тирни забил единственный гол на 17-й минуте встречи.

Лига Европы. Группа A
03 нояб, 23:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
1:0
Цюрих

В другом матче этой группы ПСВ на выезде выиграл у «Буде-Глимта» — 2:1. В конце первого тайма норвежская команда забила в свои ворота, а после перерыва преимущество голландцев увеличил Йоан Бакайоко. В концовке Нино Жугель забил гол престижа.

Лига Европы. Группа A
03 нояб, 23:00. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
1:2
ПСВ

«Арсенал» и ПСВ ранее уже гарантировали себе участие в плей-офф Лиги Европы. Английская команда начнет с 1/8 финала, а голландская — с 1/16-й. «Буде-Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин, сыграет в плей-офф Лиги конференций.

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы состоится 7 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Буде-Глимт
ФК ПСВ
ФК Цюрих
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Менять правила из-за Валиевой сейчас нельзя». Мнение Александра Энберта
Две российские гимнастки сменили гражданство. От этого будет лучше всем
Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам
ВС России уничтожили две роты иностранных наемников в районе Новоселковского в ЛНР
ЕС изучит возможность использования активов ЦБ РФ для восстановления Украины
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: Лига Европы, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
«Фенербахче» обыграл киевское «Динамо» в Лиге Европы
«Рома» выиграла у «Лудогорца» и попала в 1/16 финала Лиги Европы
Черчесов о матче с «Трабзонспором»: «Я не могу злиться, даже если мы проиграли»
Головин заставил экс-защитника «Зенита» забить в свои. «Монако» разгромил «Црвену» и ворвался в плей-офф ЛЕ
Все четыре команды группы F Лиги Европы набрали по 8 очков
Гол Гарначо принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Реал Сосьедадом» в Лиге Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Фенербахче» обыграл киевское «Динамо» в Лиге Европы

«Брага» не попала в плей-офф Лиги Европы. «Юнион» и «Унион» вышли из группы