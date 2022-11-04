«Арсенал» с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы, ПСВ — со второго

«Арсенал» обыграл «Цюрих» в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы. Защитник Киран Тирни забил единственный гол на 17-й минуте встречи.

В другом матче этой группы ПСВ на выезде выиграл у «Буде-Глимта» — 2:1. В конце первого тайма норвежская команда забила в свои ворота, а после перерыва преимущество голландцев увеличил Йоан Бакайоко. В концовке Нино Жугель забил гол престижа.

«Арсенал» и ПСВ ранее уже гарантировали себе участие в плей-офф Лиги Европы. Английская команда начнет с 1/8 финала, а голландская — с 1/16-й. «Буде-Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин, сыграет в плей-офф Лиги конференций.

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы состоится 7 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне.