«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча Лиги Европы

«Арсенал» проиграл «Спортингу» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс».

На 19-й минуте полузащитник лондонцев Гранит Джака открыл счет. На 62-й минуте Педру Гонсалвеш сравнял счет. На 118-й минуте «Спортинг» остался в меньшинстве, так как Мануэль Угарте получил красную карточку.

Основное и дополнительное время закончились ничьей — 1:1, а в серии пенальти точнее были лиссабонцы — 5:3.

В первом матче команды сыграли вничью со счетом 2:2, поэтому «Спортинг» вышел в четвертьфинал турнира. Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги Европы пройдет 17 марта в Ньоне.