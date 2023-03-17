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Лига Европы

Сегодня, 01:48

«Арсенал» в серии пенальти проиграл «Спортингу» и вылетел из Лиги Европы

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
«Арсенал» — «Спортинг».
Фото Reuters
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«Арсенал» дома проиграл «Спортингу» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы — 1:1, по пенальти 3:5.

На 19-й минуте гол забил полузащитник лондонцев Гранит Джака. На 62-й минуте хавбек гостей Педру Гонсалвеш сравнял счет ударом из центрального круга, перебросив Аарона Рамсдейла. На 118-й минуте с поля был удален полузащитник португальцев Мануэль Угарте.

В серии пенальти точнее оказались португальцы — 5:3. У лондонцев не забил Габриэл Мартинелли.

В первом матче команды сыграли вничью со счетом 2:2. «Спортинг» вышел в четвертьфинал турнира.

Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги Европы пройдет 17 марта в Ньоне.

Лига Европы. 1/8 финала
16 мар, 23:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
1:1
Спортинг
Лига Европы УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Спортинг (Лиссабон)
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