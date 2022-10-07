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Лига Европы

Сегодня, 10:23

Артета похвалил Нкетиа после матча «Арсенала» с «Буде Глимт»

Виктория Кравченко

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета отметил игру форварда команды Эдди Нкетиа. 6 октября в матче Лиги Европы против «Буде Глимт» (3:0) футболист отметился голом.

«Рад видеть Нкетиа в своей команде. У него есть все качества для того, чтобы играть за этот клуб. Нам всем нравится его отношение к делу», — рассказал Артета на пресс-конференции.

Этим летом 23-летний англичанин хотел покинуть «Арсенал», но тренер убедил его остаться. В АПЛ форвард провел 8 матчей, не отметившись результативными действиями.

ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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