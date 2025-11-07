«Астон Вилла» переиграла «Маккаби»

«Астон Вилла» выиграла у «Маккаби» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:0. Игра прошла в Англии на стадионе «Вилла Парк».

В конце первого тайма Иан Матсен открыл счет. Сразу после перерыва Дониэлл Мален реализовал пенальти и удвоил преимущество английской команды.

«Астон Вилла» набрала 9 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Маккаби» с 1 очком идет на 34-й строчке.

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.

06 ноября, 23:00. Villa Park (Бирмингем)

В других встречах «Болонья» в меньшинстве сыграла вничью с «Бранном» (0:0), «Брага» на своем поле проиграла «Генку» (3:4), «Виктория» и «Фенербахче» не забили голов (0:0), «Ференцварош» выиграл у «Лудогорца» (3:1), «Штутгарт» обыграл «Фейеноорд» (2:0).

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.

06 ноября, 23:00. Renato Dall'Ara (Болонья)

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.

06 ноября, 23:00. Municipal de Braga (Брага)

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.

06 ноября, 23:00. Doosan Arena (Пльзень)

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.

06 ноября, 23:00. Groupama Arena (Будапешт)