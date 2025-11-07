Видео
7 ноября, 00:58

«Астон Вилла» переиграла «Маккаби»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эзри Конса прорывается в штрафную «Маккаби».
Фото Reuters

«Астон Вилла» выиграла у «Маккаби» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:0. Игра прошла в Англии на стадионе «Вилла Парк».

В конце первого тайма Иан Матсен открыл счет. Сразу после перерыва Дониэлл Мален реализовал пенальти и удвоил преимущество английской команды.

«Астон Вилла» набрала 9 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Маккаби» с 1 очком идет на 34-й строчке.

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.
06 ноября, 23:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
2:0
Маккаби Тель-Авив

В других встречах «Болонья» в меньшинстве сыграла вничью с «Бранном» (0:0), «Брага» на своем поле проиграла «Генку» (3:4), «Виктория» и «Фенербахче» не забили голов (0:0), «Ференцварош» выиграл у «Лудогорца» (3:1), «Штутгарт» обыграл «Фейеноорд» (2:0).

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.
06 ноября, 23:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
0:0
Бранн
Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.
06 ноября, 23:00. Municipal de Braga (Брага)
Брага
3:4
Генк
Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.
06 ноября, 23:00. Doosan Arena (Пльзень)
Виктория Пл
0:0
Фенербахче

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.
06 ноября, 23:00. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
3:1
Лудогорец

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.
06 ноября, 23:00. MHPArena (Штутгарт)
Штутгарт
2:0
Фейеноорд

1

  • Muslim Galeev

    Астон Вила вы лучшие! Еще болел геноцидников отпинали. В Бирмингеме побывал жидких сильно отпинал )

    07.11.2025

