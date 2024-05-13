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Сегодня, 22:00

«Аталанта» — «Байер»: дата и время начала финала Лиги Европы

«Аталанта» сыграет с «Байером» в финале Лиги Европы сезона-2023/2024 22 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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«Аталанта» сыграет с «Байером» в финальном матче Лиги Европы сезона-2023/2024 в среду, 22 мая. Игра состоится на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В 1/2 финала турнира клуб из Бергамо победил французский «Марсель» по сумме двух матчей — 4:1. Команда из Леверкузена обыграла итальянскую «Рому», общий счет двух встреч — 4:2.

За «Аталанту» выступает 28-летний российский полузащитник Алексей Миранчук. Воспитанник московского «Локомотива» перешел в итальянскую команду в сентябре 2020 года. Договор рассчитан до конца сезона-2024/2025.

Действующим победителем турнира является испанская «Севилья».

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