«Аталанта» и «Байер» в Дублине сыграют в финале Лиги Европы

«Аталанта» и «Байер» сегодня, 22 мая, встречаются в финале Лиги Европы сезона-2023/24. Игра пройдет в ирландском городе Дублин на арене «Авива». Она начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию финала Лиги Европы можно будет бесплатно и в прямом эфире на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ». Начало — в 21.10 мск. Игру также смогут увидеть зрители телеканала «Матч Премьер» с 21.45 по московскому времени.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния «Аталанты» и «Байера». На нашем сайте также пройдет текстовая онлайн-трансляция решающей встречи Лиги Европы.

Итальянская команда, которую тренирует Джан Пьеро Гасперини, впервые в своей истории сыграет в финале еврокубка. В составе «Аталанты» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

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