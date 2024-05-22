Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига Европы. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 20:00

«Аталанта» — «Байер»: смотреть трансляцию финала Лиги Европы

«Аталанта» и «Байер» в Дублине сыграют в финале Лиги Европы
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Аталанты».
Футболисты «Аталанты».
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Аталанта» и «Байер» сегодня, 22 мая, встречаются в финале Лиги Европы сезона-2023/24. Игра пройдет в ирландском городе Дублин на арене «Авива». Она начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию финала Лиги Европы можно будет бесплатно и в прямом эфире на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ». Начало — в 21.10 мск. Игру также смогут увидеть зрители телеканала «Матч Премьер» с 21.45 по московскому времени.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния «Аталанты» и «Байера». На нашем сайте также пройдет текстовая онлайн-трансляция решающей встречи Лиги Европы.

Итальянская команда, которую тренирует Джан Пьеро Гасперини, впервые в своей истории сыграет в финале еврокубка. В составе «Аталанты» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Лига Европы УЕФА: таблицы, календарь, статистика в актуальном виде, новости и статьи, видео и фото.

Алексей Миранчук
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Байер
0
Читайте также
Ирина Шейк снялась для рекламной кампании Gloria Jeans
Понтус Вернблум извинился перед народом Швеции за игру в России
Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT
В РПЛ из Первой лиги поднимаются клубы без болельщиков, с пустыми трибунами и долгами. Что происходит с «Химками», «Махачкалой» и «Арсеналом»
Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета никаба в России
Россияне рассказали о способах отслеживания доходов и расходов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Материалы сюжета: «Аталанта» — «Байер»: финал Лиги Европы-2024 в Дублине
Билялетдинов: «Хочется, чтобы Миранчук появился на поле и помог «Аталанте» победить в финале Лиги Европы»
Селюк не считает «Байер» фаворитом в финальном матче Лиги Европы с «Аталантой»
Балахнин о финале Лиги Европы: «Буду болеть за «Байер». Команда показывает интересный футбол»
Миранчук проводит лучший сезон в «Аталанте». Вся команда в отличном состоянии и готова дать бой «Байеру»
Статус легенды или неудачника. Гасперини не выиграл ни одного трофея за карьеру — пора исправлять ситуацию
Канчельскис оценил шансы Миранчука сыграть в финале Лиги Европы против «Байера»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Селюк не считает «Байер» фаворитом в финальном матче Лиги Европы с «Аталантой»

Билялетдинов: «Хочется, чтобы Миранчук появился на поле и помог «Аталанте» победить в финале Лиги Европы»