«Аталанта» — «Байер»: Миранчук остался в запасе на финал Лиги Европы

«Аталанта» и «Байер» огласили стартовые составы на финальный матч Лиги Европы.

Игра между командами состоится сегодня, 22 мая, в Дублине. Начало — в 22.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Иштван Ковач из Румынии.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начнет предстоящую встречу на скамейке запасных.

«Аталанта»: Муссо, Колашинац, Джимсити, Хин, Дзаппакоста, Эдерсон, Лукман, Руджери, Копмейнерс, Де Кетеларе, Скамакка.

Запасные: Карнесекки, Росси, Толои, Холм, Пашалич, Туре, де Рон, Баккер, Адопо, Хатебур, Скальвини, Миранчук.

«Байер»: Коварж, Тапсоба, Та, Инкапье, Гримальдо, Джака, Паласиос, Станишич, Фримпонг, Вирц, Адли.

Запасные: Градецки, Ломб, Коссуну, Андрих, Хофманн, Иглесиас, Шик, Телла, Бонифейс, Гложек, Пуэрта.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча