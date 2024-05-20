Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Лига Европы. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 22:00

«Аталанта» — «Байер»: во сколько начнется и где смотреть финал Лиги Европы

Матч финала Лиги Европы «Аталанта» — «Байер» пройдет 22 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Аталанты» Шарль де Кетеларе обнимает Алексея Миранчука.
Шарль де Кетеларе обнимает Алексея Миранчука.
Фото Reuters
Telegram Дзен

22 мая в Дублине (Ирландия) «Байер» сыграет с «Аталантой» в финальном матче Лиги Европы сезона-2023/2024. Встреча состоится на стадионе «Авива». Начало — в 22.00 мск.

Смотреть финал Лиги Европы «Аталанта» — «Байер» можно будет в прямом эфире и бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Видеотрансляция начнется в 21.10 по московскому времени. Игру также покажут по платной подписке на телеканале «Матч Премьер», начиная с 21.45.

Следите за ключевыми событиями противостояния «Аталанты» и «Байера» с помощью матч-центра «СЭ».

В текущем сезоне российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук во всех турнирах сыграл 40 матчей, забил четыре гола и сделал 12 ассистов.

Лига Европы УЕФА: таблицы, календарь, статистика в актуальном виде, новости и статьи, видео и фото.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Байер
0
Читайте также
Тихонов не преклонил знамя СССР перед президентом США на Олимпиаде-80
Девушка-боец UFC рассказала о попытке продать ее в секс-рабство в США
Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины закончился 20 мая
Жуткое унижение Казахстана, Канада без потерь и звездное усиление у чехов. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 19 мая
Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны РФ
Политолог назвал странным совпадением гибель Раиси после покушения на Фицо и угроз Вучичу
Популярное видео
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: «Аталанта» — «Байер»: финал Лиги Европы-2024 в Дублине
«Аталанта» — «Байер»: дата и место проведения финала Лиги Европы
У «МЮ» последний шанс попасть в ЛЕ, Италия получит 9 путевок в еврокубки? Итоги и интриги в топ-5 лиг Европы
«Аталанта» — «Байер»: дата и время начала финала Лиги Европы
Лига Европы: дата матча и кто сыграет в финале-2024
«Байер» не проиграл в 50-м матче подряд. До требла — две победы
Геркус: «Сыграть в финале Лиги Европы для Миранчука – большой шаг, как для футболиста»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Аталанта» — «Байер»: дата и место проведения финала Лиги Европы