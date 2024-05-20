22 мая в Дублине (Ирландия) «Байер» сыграет с «Аталантой» в финальном матче Лиги Европы сезона-2023/2024. Встреча состоится на стадионе «Авива». Начало — в 22.00 мск.

Смотреть финал Лиги Европы «Аталанта» — «Байер» можно будет в прямом эфире и бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Видеотрансляция начнется в 21.10 по московскому времени. Игру также покажут по платной подписке на телеканале «Матч Премьер», начиная с 21.45.

Следите за ключевыми событиями противостояния «Аталанты» и «Байера» с помощью матч-центра «СЭ».

В текущем сезоне российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук во всех турнирах сыграл 40 матчей, забил четыре гола и сделал 12 ассистов.

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