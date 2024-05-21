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Сегодня, 22:00

«Аталанта» — «Байер»: время начала и где смотреть трансляцию финала Лиги Европы

Финал Лиги Европы-2024 «Аталанта» — «Байер» пройдет 22 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо.
Хаби Алонсо.
Фото Reuters
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Финальный матч Лиги Европы сезона 2023 / 2024 между «Аталантой» и «Байером» пройдет 22 мая. Встреча в Дублине (Ирландия) начнется в 22.00 по московскому времени. Игра состоится на стадионе «Авива».

Смотреть трансляцию финала Лиги Европы «Аталанта» — «Байер» можно будет в прямом эфире и бесплатно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч ТВ». Начало — в 21.10 мск. Игру также покажут по подписке на канале «Матч Премьер», начиная с 21.45 по московскому времени.

В разделе матч-центр на сайте «СЭ» будут доступны формальные события поединка «Байера» и «Аталанты».

Ранее, 16 мая, «Аталанта» вместе с российским хавбеком Алексеем Миранчуком потерпела поражение от «Ювентуса» со счетом 0:1 в финале Кубка Италии.

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«Байер» — «Аталанта»: во сколько начнется трансляция финала Лиги Европы