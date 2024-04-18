«Аталанта» 18 апреля дома в Бергамо примет «Ливерпуль» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Аталанта» — «Ливерпуль» можно будет бесплатно и в прямом эфире на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Самые интересные моменты этого поединка и других противостояний четвертьфинала Лиги Европы покажут в онлайн-перекличке «Матч Премьер».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы. В матч-центре будут доступны ключевые моменты встречи «Аталанта» — «Ливерпуль».

11 апреля «Ливерпуль» на своем поле потерпел разгромное поражение от «Аталанты» со счетом 0:3 в первом матче 1/4 финала ЛЕ.

За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. 28-летний футболист провел 31 матч за команду во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 11 результативных передач.

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