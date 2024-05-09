«Аталанта» разгромила «Марсель» и вышла в финал Лиги Европы

9 мая, 23:51
«Аталанта» дома победила «Марсель» в ответном матче полуфинала Лиги Европы — 3:0.
У хозяев голы забили Адемола Лукман, Маттео Руджери и Билал Туре.
Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук вышел на поле на 56-й минуте.
Первая игра в Марселе завершилась вничью — 1:1. Таким образом, итальянский клуб победил по сумме двух игр (4:1) и вышел в финал Лиги Европы.
«Аталанта» впервые в истории сыграет в финале еврокубка.
В финале Лиги Европы «Аталанта» встретится с победителем встречи «Байер» — «Рома». Матч состоится 22 мая на стадионе «Авива» в Дублине.