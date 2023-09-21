«Аталанта» обыграла «Ракув» в Лиге Европы, Миранчук вышел на замену на 62-й минуте

«Аталанта» на своем поле обыграла польский «Ракув» в 1-м туре групповой стадии Лиги Европы — 2:0.

На 49-й минуте счет открыл Шарль де Кетеларе. 17 минут спустя преимущество хозяев удвоил Эдерсон.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 62-й минуте.

В параллельном матче группы D «Спортинг» в гостях одержал волевую победу над австрийским «Штурмом» — 2:1.

Единственный гол хозяев на 58-й минуте забил Вильям Бевинг. Лиссабонцы перевернули ход игры благодаря точным ударам Виктора Дьекереша (76-я минута) и Усмана Диоманде (84-я).

«Аталанта» возглавила группу D. «Спортинг» уступает итальянской команде по разнице мячей и идет вторым. «Штурм» — третий, а «Ракув» замыкает квартет после первого тура.