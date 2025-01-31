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Сегодня, 02:41
«Атлетик» — «Виктория»: видеообзор матча Лиги Европы
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Атлетик» переиграл «Викторию»
в матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы — 3:1.
В стыках Лиги Европы Чалов, Оздоев, Хайкин и Захарян. Моуринью удержался на краю пропасти, «МЮ» — единственный без поражений
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