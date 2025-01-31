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Сегодня, 01:11

«Атлетик» обыграл «Викторию» и со второго места вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Хавьер Мартон.
Фото Reuters
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«Атлетик» переиграл «Викторию» в матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы — 3:1. Игра прошла на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао.

У басков отличились Нико Уильямс, Йерай Альварес и Хавьер Мартон. Единственный гол гостей на счету Милана Гавела. Польская команда в концовке осталась в меньшинстве, так как красную карточку получил Даниэль Васулин.

«Атлетик» набрал 19 очков и занял 2-е место в турнирной таблице, выйдя в 1/8 финала. «Виктория» финишировала на 16-й строчке и сыграет в стыковом раунде.

Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.
30 янв, 23:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
3:1
Виктория Пл

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Виктория (Пльзень)
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