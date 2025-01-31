«Атлетик» обыграл «Викторию» и со второго места вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Атлетик» переиграл «Викторию» в матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы — 3:1. Игра прошла на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао.

У басков отличились Нико Уильямс, Йерай Альварес и Хавьер Мартон. Единственный гол гостей на счету Милана Гавела. Польская команда в концовке осталась в меньшинстве, так как красную карточку получил Даниэль Васулин.

«Атлетик» набрал 19 очков и занял 2-е место в турнирной таблице, выйдя в 1/8 финала. «Виктория» финишировала на 16-й строчке и сыграет в стыковом раунде.