«Аякс» сыграет с «Галатасараем» в 8-м туре общего этапа Лиги Европы в четверг, 30 января. Матч пройдет на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Аякс» — «Галатасарай» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке. Также на платформе будет доступна перекличка в формате мультикаста.

Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.

30 янв, 23:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)

В 7-м туре общего этапа Лиги Европы «Аякс» проиграл РФШ с минимальным счетом — 0:1, «Галатасарай» сыграл вничью с киевским «Динамо» — 3:3.

Лига Европы УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры