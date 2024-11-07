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Сегодня, 21:45

«Аякс» — «Маккаби»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Европы сегодня 7 ноября 2024

«Аякс» встретится с «Маккаби» в матче общего этапа Лиги Европы.
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Аякс» встретится с «Маккаби» Тель-Авив в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА в четверг, 7 ноября. Игра пройдет на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» (контент доступен для подписчиков стримингового сервиса). Платформа также запускает перекличку игр в формате мультикаста (интересные моменты всех встреч вечера в одном окне).

С ключевыми событиями игры «Аякс» — «Маккаби» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур
07 нояб, 23:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
Маккаби Т-А

«Аякс» набрал 7 очков в трех турах общего этапа Лиги Европы, победив «Бешикташ» и «Карабах» и сыграв вничью со «Славией». У «Маккаби» три поражения — от «Браги», «Мидтьюллана» и «Реала Сосьедад».

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аякс
ФК Маккаби (Тель-Авив)

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