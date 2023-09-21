«Аякс» примет «Марсель» в матче 1-го тура группового этапа футбольной Лиги Европы в четверг, 21 сентября. Игра пройдет на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме, Голландия. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Формальные события встречи «Аякс» — «Марсель» будут доступны на сайте «СЭ» в разделе матч-центр. Смотреть видеотрансляцию матча в прямом эфире можно будет на канале «Матч ТВ». Начало — в 22.00.

В чемпионате Голландии «Аякс» продлил серию без побед в чемпионате до трех матчей, и опустилась на 12-е место в таблице. «Марсель» во французской лиге 1 занимает четвертое место в турнирной таблице и не имеет ни одного поражения.

В сезоне-2022/23 победителем Лиги Европы стала «Севилья». Испанская команда в финале обыграла «Рому» в серии пенальти (1:1, 4-1).

Лига Европы УЕФА: новости и календарь игр, состав групп и турнирные таблицы, фото и статистика в актуальном виде на сайте