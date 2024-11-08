«Аякс» осудил нападение на болельщиков «Маккаби» в Амстердаме

В «Аяксе» заявили об осуждении нападения на болельщиков «Маккаби» Тель-Авив в Амстердаме после матча Лиги Европы.

7 ноября нидерландский и израильский клубы встретились в игре 4-го тура общего этапа турнира (5:0) на «Йохан Круифф Арене».

«После матча при отличной атмосфере на нашем стадионе мы были в ужасе, узнав, что произошло в центре города вчера вечером. Мы решительно осуждаем насилие в отношении израильтян», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что как минимум 10 человек из числа фанатов «Маккаби» пострадали при нападении на них людей, которые могли поддерживать Палестину. Израиль призвал своих граждан, посещающих Амстердам, укрыться в отелях, а при возможности как можно скорее вернуться домой.