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Сегодня, 00:26

«Аякс» в рекордной серии пенальти обыграл «Панатинаикос» в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Защитник «Аякса» Хоррел Ато с мячом.
Фото AFP
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«Аякс» вышел в заключительный раунд квалификации Лиги Европы, обыграв по сумме двух матчей «Панатинаикос».

В четверг, 15 августа, греческая команда в ответной встрече выиграла благодаря голу Тете на 89-й минуте. Однако, так как первый матч завершился победой амстердамцев со счетом 1:0, команды сыграли еще два тайма по 15 мниут, в которых забитых мячей не было.

Победитель в этой паре определился в серии пенальти. Команды пробили по 17 ударов, а победил «Аякс» — 13:12. Это самая длинная серия пенальти в истории еврокубков.

Таким образом, «Аякс» вышел в 4-й раунд квалификации Лиги Европы, где сыграет с «Ягеллонией», а «Панатинаикос» встретится с «Лансом» в квалификации Лиги конференций.

Лига Европы. 3-й отборочный раунд
15 авг, 21:15. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
0:1
Панатинаикос
Лига Европы УЕФА
ФК Аякс
ФК Панатинаикос
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