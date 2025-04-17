«Айнтрахт» и «Тоттенхэм» встретятся в четвертьфинале Лиги Европы

«Айнтрахт» и «Тоттенхэм» встретятся в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА в четверг, 17 апреля. Игра на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте-на-Майне начинается в 22.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Айнтрахт» — «Тоттенхэм» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига Европы. 1/4 финала.

17 апреля, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)

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Первый матч «Айнтрахта» и «Тоттенхэма» в четвертьфинале Лиги Европы состоялся 10 апреля и завершился со счетом 1:1.