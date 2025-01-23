АЗ и «Рома» встретятся в матче общего этапа Лиги Европы УЕФА

АЗ и «Рома» встретятся в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 23 января. Игра пройдет на стадионе «АФАС» в Алкмаре и начнется в 20.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры АЗ — «Рома» можно будет ознакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

В прямом эфире встречу будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на ресурс. Платформа также ведет перекличку матчей в формате мультиката (лучшие моменты игр в одном окне).

В общем этапе Лиги Европы АЗ набрал 8 очков, «Рома» — 9. В 6-м туре АЗ сыграл вничью с «Лудогорцем» (2:2), а «Рома» победила «Брагу» (3:0).