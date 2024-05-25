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Сегодня, 10:48

Барбоза считает, что победа в Лиге Европы положительно повлияет на игровой статус Миранчука

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о победе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в финале Лиги Европы. В финале бергамцы разгромили «Байер» (3:0).

«Конечно, в победе «Аталанты» в Лиге Европы есть заслуга Миранчука. Алексей участвовал во многих играх, помню, что здесь, в Португалии, он очень хорошо играл против «Спортинга». Миранчук играл, помогал команде, поэтому он — тоже чемпион. Это важная деталь в копилку его достижений. Конечно, победа в Лиге Европы положительно повлияет на его игровой статус», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

В 10 матчах Лиги Европы-2023/24 Миранчук отметился 4 результативными передачами. Россиянин выступает за «Аталанту» с 2020 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-barboza-v-pobede-atalanty-v-lige-evropy-est-zasluga-miranchuka/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Паулу Барбоза
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