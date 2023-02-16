0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 22:40

«Барселона» сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы

Иван Шитик
Корреспондент
16 февраля. «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Барселона» на своем поле сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» в первом матче стыкового раунда Лиги Европы со счетом 2:2.

Каталонцы открыли счет в начале второго тайма, когда на 50-й минуте отличился защитник Маркос Алонсо. Но уже через две минуты счет сравнял нападающий «МЮ» Маркус Рэшфорд.

На 59-й минуте уже «Ман Юнайтед» после автогола защитника сине-гранатовых вышел вперед.

«Барсу» спас от поражения гол нападающего Рафиньи на 76-й минуте встречи.

Ответный матч стыкового раунда Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» состоится 23 февраля в Англии.

Отметим, что полузащитник «Барселоны» Гави пропустит встречу из-за перебора желтых карточек, а хавбек каталонцев Педри получил травму.

Лига Европы. 1/16 финала
16 февр, 20:45. Camp Nou (Барселона)
Барселона
2:2
Манчестер Юнайтед

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2022-2023/playoff/
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
1
Обсудить
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Александр Овечкин со своим отцом. Редкие фото семьи российского хоккеиста
Домнина впервые рассказала о лечении Костомарова
ЕП не поддержал резолюцию по Украине с призывом к миру и переговорам
ВС России уничтожили на донецком направлении 135 военнослужащих ВСУ
Ограничения на снятие наличной валюты в России продлят после 9 марта
Материалы сюжета: Лига Европы: первый раунд плей-офф — пары и расписание
«Аякс» и «Унион» сыграли вничью, «Рома» проиграла «Зальцбургу» в матче Лиги Европы
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Рафинья сравнял счет
Гави пропустит ответный матч «Барселоны» против «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Кунде стал автором автогола
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: команды обменялись голами в начале второго тайма
«Байер» — «Монако»: Головин выйдет в стартовом составе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Рафинья сравнял счет

«Аякс» и «Унион» сыграли вничью, «Рома» проиграла «Зальцбургу» в матче Лиги Европы