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Сегодня, 19:15

«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция матча стыкового раунда Лиги Европы

Прямая трансляция матча стыкового раунда Лиги Европы «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» начнется в 20.30
Иван Торопцев
Корреспондент
Бруну Фернандеш (слева) и Маркус Рэшфорд.
Фото Global Look Press
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В четверг, 16 февраля в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» «Барселона» примет «Манчестер Юнайтед» в первом матче стыкового раунда Лиги Европы.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Манчестер Юнайтед».

Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru, она начнется в 20.30 мск.

Команды встретятся между собой впервые с апреля 2019 года. Тогда «Барселона» выиграла у «Манчестер Юнайтед» оба матча в 1/4 финала Лиги чемпионов (первый матч — 1:0, второй матч — 3:0).

Ответный матч стыкового раунда Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» состоится 23 февраля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Победитель по итогам двух встреч пройдет в 1/8 финала турнира.

Лига Европы. 1/16 финала
16 февр, 20:45. Camp Nou (Барселона)
Барселона
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