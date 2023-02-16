«Барселона» на своем поле сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках первого матча стыкового раунда Лиги Европы. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Барселона»: тер Штеген, Кунде, Араухо, М.Алонсо, Альба, Педри, де Йонг, Кессье, Рафинья, Гави, Левандовски.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Маласиа, Шоу, Варан, Ван-Биссака, Фред, Каземиро, Б.Фернандеш, Санчо, Рэшфорд, Вегхорст.

Ответный матч стыкового раунда Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» состоится 23 февраля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Победитель по итогам двух встреч пройдет в 1/8 финала турнира.