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Сегодня, 10:00

«Байер» — «Аталанта»: кто покажет трансляцию финала Лиги Европы в прямом эфире

«Байер» и «Аталанта» сыграют в финале Лиги Европы 22 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Болельщики «Байера».
Болельщики «Байера».
Фото Reuters
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Видеотрансляцию матча финала Лиги Европы сезона-2023/2024 «Байер» — «Аталанта» покажут в прямом эфире на канале «Матч ТВ» 22 мая. Игра пройдет на стадионе «Авива» в городе Дублин (Ирландия), начало — в 22.00 мск.

Посмотреть встречу «Байера» и «Аталанты» 22 мая также можно будет бесплатно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч Премьер» с 21.45 по московскому времени по подписке.

Следите за ключевыми событиями решающего противостояния сезона в Лиге Европы «Байер» — «Аталанта» с помощью матч-центра «СЭ».

В полуфинале Лиги Европы «Байер» Хаби Алонсо прошел по сумме двух игр «Рому» (4:2), а «Аталанта» под руководством Джан Пьеро Гасперини победила «Марсель» (4:1).

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