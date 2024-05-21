«Байер» и «Аталанта» сыграют в Дублине (Ирландия) в финале Лиги Европы сезона-2023/24 22 мая, в среду. Встреча пройдет на стадионе «Авива». Начало — в 22.00 по московскому времени.

На канале «Матч ТВ» в 21.10 мск начнется бесплатная видеотрансляция игры «Байер» — «Аталанта». Игру также покажут в прямом эфире на сайте matchtv.ru. По платной подписке посмотреть решающий поединок Лиги Европы можно будет в онлайн-перекличке на телеканале «Матч Премьер» (с 21.45).

Следите за ключевыми событиями игры «Байер» — «Аталанта» с помощью матч-центра «СЭ».

По итогам сезона-2023/2024 «Байер» вместе с главным тренером Хаби Алонсо стал чемпионом Германии.

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