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Лига Европы

Сегодня, 21:40

«Байер» разгромил «Хэкен» в Лиге Европы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Байер» на своем поле разгромил шведский «Хэкен» в матче первого тура групповой стадии Лиги Европы — 4:0.

Победу немецкому клубу принесли голы Флориана Вирца (10-я минута), Амина Адли (16-я), Виктора Бонифасе (66-я) и Йонаса Хофманна (70-я). Кроме того, в активе Вирца и Бонифасе по одной результативной передаче.

Лига Европы. Группа H
21 сент, 19:45. BayArena (Леверкузен)
Байер
4:0
Хеккен

В параллельном матче группы H «Карабах» дома обыграл «Мольде» — 1:0. Единственный гол на 56-й минуте забил Леандро Андраде.

Лига Европы. Группа H
21 сент, 19:45. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Карабах
1:0
Мольде

«Байер» с 3 очками возглавил группу H после первого тура. «Карабах» уступает немецкой команде по разнице мячей. «Мольде» идет третьим, а «Хэкен» замыкает квартет.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Байер
ФК Карабах
ФК Мольде
ФК Хеккен
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