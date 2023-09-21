«Байер» разгромил «Хэкен» в Лиге Европы

«Байер» на своем поле разгромил шведский «Хэкен» в матче первого тура групповой стадии Лиги Европы — 4:0.

Победу немецкому клубу принесли голы Флориана Вирца (10-я минута), Амина Адли (16-я), Виктора Бонифасе (66-я) и Йонаса Хофманна (70-я). Кроме того, в активе Вирца и Бонифасе по одной результативной передаче.

В параллельном матче группы H «Карабах» дома обыграл «Мольде» — 1:0. Единственный гол на 56-й минуте забил Леандро Андраде.

«Байер» с 3 очками возглавил группу H после первого тура. «Карабах» уступает немецкой команде по разнице мячей. «Мольде» идет третьим, а «Хэкен» замыкает квартет.